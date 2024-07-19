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Пантелеев Федор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Пантелеев Федор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
10,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Боева
Место события
Боева, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 10.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3007
Пантелеев Федор
Текст оригинальной записи
Пантелеев Федор д. Боева

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