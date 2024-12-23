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Павлов Осип

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Павлов Осип
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
4,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Подберезья
Место события
Подберезья, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 10.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3002
Павлов Осип
Текст оригинальной записи
Павлов Осип д. Подберезья

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