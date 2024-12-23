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Пименов Никифор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Пименов Никифор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
5,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Глазова
Место события
Глазова, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 10.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2995
Пименов Никифор
Текст оригинальной записи
Пименов Никифор д. Глазова

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