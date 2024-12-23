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Плаксин Логин Никифоров

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Плаксин Логин Никифоров
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
16,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Верешина
Место события
Верешина, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 10.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2991
Плаксин Логин Никифоров
Текст оригинальной записи
Плаксин Логин Никифоров д. Верешина

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