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Паппе Израиль Гершкович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Паппе Израиль Гершкович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
32,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Верховье
Место события
Верховье, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 10.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2985
Паппе Израиль Гершкович
Текст оригинальной записи
Паппе Израиль Гершкович куп. Село Верховье

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