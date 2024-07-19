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Павлов Дмитрий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Павлов Дмитрий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
1,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место события
Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 10.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2984
Павлов Дмитрий - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Павлов Дмитрий пус. Пестово кр. д. Дорохнова Шегринской вол. Борович. у.

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