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Орлов Алексей Викторович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Орлов Алексей Викторович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
духовенство
Ценз
36
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место события
Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 10.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2983
Орлов Алексей Викторович - сословие: духовенство
Текст оригинальной записи
Орлов Алексей Викторович Свящ. Перетенской ц.

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