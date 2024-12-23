Никитин Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитин Илья

Никитин Илья

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Никитин Илья
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
19,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Верешино
Место события
Верешино, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 9.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2968
Никитин Илья
Текст оригинальной записи
Никитин Илья д. Верешино

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.