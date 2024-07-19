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Нефедов Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Нефедов Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
224,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Старей
Место события
Старей, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 9.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2965
Нефедов Иван
Текст оригинальной записи
Нефедов Иван д. Старей

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