Никифоров Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикифоров Семен

Никифоров Семен

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Никифоров Семен
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
133,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Перетенки
Место события
Перетенки, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 9.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2964
Никифоров Семен
Текст оригинальной записи
Никифоров Семен д. Перетенки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.