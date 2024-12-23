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Машуров Матвей Петрович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Машуров Матвей Петрович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
22,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Теребуново
Место события
Теребуново, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 9.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2963
Машуров Матвей Петрович
Текст оригинальной записи
Машуров Матвей Петрович сел. Теребуново

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