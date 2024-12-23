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Михайлов Афанасий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Михайлов Афанасий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Пестово
Место события
Пестово, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 9.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2960
Михайлов Афанасий
Текст оригинальной записи
Михайлов Афанасий д. Пестово Борович. у. д. Дорохнова

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