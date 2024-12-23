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Максимов Василий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Максимов Василий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
23,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Дручна
Место события
Дручна, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 9.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2949
Максимов Василий
Текст оригинальной записи
Максимов Василий д. Дручна

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