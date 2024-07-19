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Михайлов Тимофей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Михайлов Тимофей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
9,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Окуловки
Место события
Окуловки, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 9.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2942
Михайлов Тимофей
Текст оригинальной записи
Михайлов Тимофей д. Окуловки

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