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Логинов Матвей Степанович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Логинов Матвей Степанович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
36,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Обречья
Место события
Обречья, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 9.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2938
Логинов Матвей Степанович
Текст оригинальной записи
Логинов Матвей Степанович д. Обречья

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