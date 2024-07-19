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Левин Моисей Мордухович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Левин Моисей Мордухович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
260
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Подоль
Место события
Подоль, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 9.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2937
Левин Моисей Мордухович
Текст оригинальной записи
Левин Моисей Мордухович куп. Пус. Подоль

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