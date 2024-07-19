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Куделин Михаил Михайлович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Куделин Михаил Михайлович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
3,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Опечка и Холмы
Место события
Опечка и Холмы, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 9.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2936
Куделин Михаил Михайлович
Текст оригинальной записи
Куделин Михаил Михайлович Опечка и Холмы

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