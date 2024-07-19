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Корнилов Захар

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Корнилов Захар
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
0,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Кузьминки
Место события
Кузьминки, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 9.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2935
Корнилов Захар - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Корнилов Захар Пос. Кузьминки, кр. Твер. г.

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