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Кузьмин Алексей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кузьмин Алексей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
1,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Пестово
Место события
Пестово, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 9.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2934
Кузьмин Алексей - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Кузьмин Алексей д. Пестово, кр. Корович. у. д. Дорохново

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