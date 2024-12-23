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Кондратьев Яков

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кондратьев Яков
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
5,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Филина
Место события
Филина, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 9.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2932
Кондратьев Яков
Текст оригинальной записи
Кондратьев Яков д. Филина

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