Кириллов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКириллов Федор

Кириллов Федор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кириллов Федор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
13,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Боротна
Место события
Боротна, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 8.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2924
Кириллов Федор
Текст оригинальной записи
Кириллов Федор д. Боротна

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.