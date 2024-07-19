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Копейкин Александр Авсентьев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Копейкин Александр Авсентьев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
78,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Давыдово
Место события
Давыдово, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 8.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2922
Копейкин Александр Авсентьев
Текст оригинальной записи
Копейкин Александр Авсентьев куп. д. Давыдово

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