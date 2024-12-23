Ковалев Александр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалев Александр Григорьевич

Ковалев Александр Григорьевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ковалев Александр Григорьевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
155,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Федорково
Место события
Федорково, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 8.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2919
Ковалев Александр Григорьевич - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Ковалев Александр Григорьевич двор. д. Федорково

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.