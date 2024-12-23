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Екимов Дмитрий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Екимов Дмитрий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
9,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Старой
Место события
Старой, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 7.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2884
Екимов Дмитрий
Текст оригинальной записи
Екимов Дмитрий д. Старой

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