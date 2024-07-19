Ермолаев Самуил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмолаев Самуил

Ермолаев Самуил

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ермолаев Самуил
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
21,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Василева
Место события
Василева, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 7.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2878
Ермолаев Самуил
Текст оригинальной записи
Ермолаев Самуил д. Василева

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.