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Елисеев Александр Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Елисеев Александр Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
19,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место события
Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 7.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2874
Елисеев Александр Иванович - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Елисеев Александр Иванович с. Покровское кр. д. Василева Валд. у.

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