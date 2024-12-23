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Дмитриев Еким

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Дмитриев Еким
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
11,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Старой
Место события
Старой, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 7.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2871
Дмитриев Еким
Текст оригинальной записи
Дмитриев Еким д. Старой

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