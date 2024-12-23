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Дмитриев Василий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Дмитриев Василий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Глазова
Место события
Глазова, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 7.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2863
Дмитриев Василий
Текст оригинальной записи
Дмитриев Василий д. Глазова

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