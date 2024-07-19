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Добряков Михаил Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Добряков Михаил Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
духовенство
Ценз
35,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место события
Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 7.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2860
Добряков Михаил Иванович - сословие: духовенство
Текст оригинальной записи
Добряков Михаил Иванович свящ. Теребуновской церкви

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