Герасимов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасимов Андрей

Герасимов Андрей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Герасимов Андрей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
25,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Ново-Давыдовщины
Место события
Ново-Давыдовщины, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 7.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2849
Герасимов Андрей
Текст оригинальной записи
Герасимов Андрей д. Ново-Давыдовщины

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.