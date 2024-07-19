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Волков Иван Александрович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Волков Иван Александрович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
23,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Камока
Место события
Камока, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 6.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2844
Волков Иван Александрович
Текст оригинальной записи
Волков Иван Александрович пус. Камока

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