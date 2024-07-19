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Витт Александр Федорович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Витт Александр Федорович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Залушье
Место события
Залушье, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 6.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2843
Витт Александр Федорович
Текст оригинальной записи
Витт Александр Федорович пус. Залушье

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