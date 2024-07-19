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Васильев Сергей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Васильев Сергей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
17
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Опечка
Место события
Опечка, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 6.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2838
Васильев Сергей
Текст оригинальной записи
Васильев Сергей д. Опечка

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