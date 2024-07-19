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Варзенков Иван Иванов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Варзенков Иван Иванов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
190,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Старей
Место события
Старей, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 6.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2828
Варзенков Иван Иванов
Текст оригинальной записи
Варзенков Иван Иванов д. Старей

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