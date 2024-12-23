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Беляев Иван Маркович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Беляев Иван Маркович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
21,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Боровенка
Место события
Боровенка, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 6.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2825
Беляев Иван Маркович
Текст оригинальной записи
Беляев Иван Маркович ст. Боровенка

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