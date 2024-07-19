Балагуров Петр Михаилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалагуров Петр Михаилов

Балагуров Петр Михаилов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Балагуров Петр Михаилов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
11,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Борка
Место события
Борка, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 6.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2824
Балагуров Петр Михаилов
Текст оригинальной записи
Балагуров Петр Михаилов д. Борка (Перетен.)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.