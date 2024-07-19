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Балагуров Иван Николаевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Балагуров Иван Николаевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
22,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Борка
Место события
Борка, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 6.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2823
Балагуров Иван Николаевич
Текст оригинальной записи
Балагуров Иван Николаевич д. Борка (Перетен.)

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