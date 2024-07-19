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Борисов Василий Константинович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Борисов Василий Константинович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
духовенство
Ценз
64,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место события
Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 6.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2821
Борисов Василий Константинович - сословие: духовенство
Текст оригинальной записи
Борисов Василий Константинович Свящ. Полищской церкви

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