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Березкин Николай Кузьмич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Березкин Николай Кузьмич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
154,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Мошняково
Место события
Мошняково, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 6.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2819
Березкин Николай Кузьмич - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Березкин Николай Кузьмич ус. Мошняково двор.

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