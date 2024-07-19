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Булов Леонтий Евстафьев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Булов Леонтий Евстафьев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
9,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Покровское
Место события
Покровское, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 6.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2817
Булов Леонтий Евстафьев
Текст оригинальной записи
Булов Леонтий Евстафьев с. Покровское д. Дупушики Витебской губ.

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