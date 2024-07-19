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Амелько Григорий Иванов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Амелько Григорий Иванов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
0,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Кузьминна
Место события
Кузьминна, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 6.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2816
Амелько Григорий Иванов - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Амелько Григорий Иванов пус. Кузьминна кр. Витебской губ.

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