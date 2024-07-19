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Александров Кондратий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Александров Кондратий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
2,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место события
Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 6.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2814
Александров Кондратий - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Александров Кондратий д. Пестово кр. д. Дорохнова, Борович. у.

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