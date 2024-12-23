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Акиндинов Антон Федотов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Акиндинов Антон Федотов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
10,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Дручно
Место события
Дручно, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 6.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2812
Акиндинов Антон Федотов
Текст оригинальной записи
Акиндинов Антон Федотов д. Дручно

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