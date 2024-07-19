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Афанасьев Федор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Афанасьев Федор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
4,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Тальцево
Место события
Тальцево, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 5.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2809
Афанасьев Федор
Текст оригинальной записи
Афанасьев Федор д. Тальцево

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