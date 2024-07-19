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Арлианский Дмитрий Перфирьевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Арлианский Дмитрий Перфирьевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
0,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Кузьминка
Место события
Кузьминка, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 5.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2793
Арлианский Дмитрий Перфирьевич - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Арлианский Дмитрий Перфирьевич пос. Кузьминка кр. д. Быкова Костромской губ.

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