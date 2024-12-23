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Алексеев Фадей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Алексеев Фадей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
15,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Глядки
Место события
Глядки, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 5.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2791
Алексеев Фадей
Текст оригинальной записи
Алексеев Фадей д. Глядки

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