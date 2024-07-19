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Афанасьев Степан

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Афанасьев Степан
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
36,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Рашутина
Место события
Рашутина, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 5.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2782
Афанасьев Степан
Текст оригинальной записи
Афанасьев Степан д. Рашутина

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