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Афанасьев Григорий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Афанасьев Григорий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
45
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Боева
Место события
Боева, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 5.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2780
Афанасьев Григорий
Текст оригинальной записи
Афанасьев Григорий д. Боева

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