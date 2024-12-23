Афанасьев Корнилий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфанасьев Корнилий Иванович

Афанасьев Корнилий Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Афанасьев Корнилий Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
30
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Опечеки
Место события
Опечеки, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 5.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2779
Афанасьев Корнилий Иванович - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Афанасьев Корнилий Иванович двор. ус. Опечеки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.