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Смородин Григорий Иванов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Смородин Григорий Иванов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
80
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Место
Смородина
Место события
Смородина, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 5.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2774
Смородин Григорий Иванов
Текст оригинальной записи
Смородин Григорий Иванов д. Смородина

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